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Ensar Vakfından dar gelirli ailelere yardım eli

Ensar Vakfı Hakkâri Şubesi muhtaç ailelere gıda paketi dağıttı.


Hakkâri merkezde 150, Yüksekova ilçesinde ise 50 aile olmak üzere toplam 200 muhtaç aileye gıda paketi dağıtıldığını belirten Ensar Vakfı Hakkâri Şube Başkanı İsmail Tunç, ihtiyaç sahibi aileleri Kızılay desteğiyle tespit ettiklerini söyledi. Tunç, “Tespit edilen ailelere şube yönetimimizle birlikte paketleri adreslerine götürerek teslim ettik. Ensar Vakfı Hakkâri Şubesi olarak salgının sebep olduğu mağduriyetleri bir nebze de olsa azaltmak için ihtiyaç sahiplerinin ihtiyacına merhem olmaya çalıştık. Bu duygu ve düşüncelerle inşallah her geçen gün biraz daha artan oranda ve sayıda, bu desteklerin ve bu yardımların ilimizde artmasını temenni ediyoruz" dedi.

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