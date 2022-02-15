Enstrüman kılıfında metamfetamin ele geçirildi

Hakkari'de batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinilmesi üzerine bir araçta yapılan aramada, 3 adet kanun enstrümanının kılıfının içerisine zulalanmış vaziyette 13 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimiz tarafından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 15 Şubat 2022 günü batı illerine uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisi edinilmesi üzerine bir araçta yapılan aramada; 3 adet kanun enstrümanı kılıfının içerisine zulalanmış vaziyette 13 kilo 500 gram metamfetamin maddesi ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili 1 şüpheli şahıs yakalanmış olup; adli tahkikat devam etmektedir" denildi.