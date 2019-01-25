Erdoğan sevdalıları Yüksekova'da kapı kapı dolaşıyorlar

AK Parti Yüksekova Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş ve beraberindekiler, her gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdasıyla evleri kapı kapı dolaşarak insanların dertlerini ve sıkıntılarını dinliyorlar.

Hakkari'nin Yüksekova ilçe merkezi başta olmak üzere köyleri tek tek dolaşarak, vatandaşlarla bir araya gelen AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Cevat Saydaş ve beraberindekiler, kendilerini “Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sevdalarıyız” diyerek tanıtıyorlar. Cevat Saydaş, “Biz Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın sevdalarıyız. Bu yol için canımızı da veririz. İlçe merkezi ve köylerinde ne kadar ev varsa gideceğiz. Biz ak sevdamızla ve gönül bağıyla çıkıyoruz. Tüm evlere, vatandaşa gittiğimizde Cumhurbaşkanımızın güzelliğiyle hizmet sağlıyoruz. Onun için Cumhurbaşkanımızın sevdasıyla kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz” dedi