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Eren-14 Operasyonu'nda silah ve mühimmatlar ele geçirildi

14 Operasyonu’nda silah ve mühimmat ele geçirildi.

14 Operasyonu'nda silah ve mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik başlatılan Eren-14 Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Güçlü Çatma-1 Operasyonu'nun devam ettiği belirtildi. Açıklamada, “Yüksekova ilçesi Çatma köyü kırsal alanında tespit edilen 1 adet mağara içerisinde 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 65 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği fişeği, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği şarjörü, 1 adet siyah renkli sırt çantası, 2 çift kahverengi ayakkabı, 1 adet alüminyum folyo kaplı yeşil branda, 20 metre yanmaz elektrik kablosu, çeşitli giyim eşyaları ile çok miktarda ilaç ve tıbbi malzeme ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

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