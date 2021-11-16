İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

Whatsapp İhbar Hattı

Eren-14/Kış-4 Operasyonunda mühimmat ele geçirildi

14/Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi/Han Yaylası-2 Operasyonu kapsamında çok sayıda mühimmat ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerinin İl Emniyet Müdürlüğü desteği ile müşterek olarak bin 240 personelin katılımıyla PKK/KCK bölücü terör örgütü faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik Eren-14/Kış-4 Şehit Jandarma Komando Er İbrahim Doğu Kazan Vadisi/Han Yaylası-2 Operasyonu başlatıldığı belirtildi. Açıklamada, “15 Kasım 2021 günü Çukurca ilçesi kırsal alanında hareketli pusu/dinleme, keşif/gözetleme ve arama/tarama faaliyeti sonucunda tespit edilen 2 mağara içerisine gizlenmiş 5 kilogram amonyum nitrat, 1 adet AK-47 Kaleşnikof piyade tüfeği, 5 adet M-16 piyade tüfeği şarjörü, 1 adet mavzer tüfeği, 1 adet savunma el bombası, 2 adet RPG-7 anti personel mühimmatı, 2 adet RPG-7 roketatar sevk fişeği, 295 adet uçaksavar mühimmatı, 116 adet 14.5 mm Doçka mühimmatı, 345 adet 23 mm. Doçka mühimmatı, 10 adet Bixi mühimmatı, 48 adet AK-47 piyade tüfeği şarjörü, 318 adet 7.62 mm çapında mühimmat, 1 kalıp patlayıcı madde, 2 metre saniyeli fitil, 2 adet küçük tüp, 1 adet kamuflaj sırt çantası, 6 adet pil bloğu, 1 adet kırıcı-delici ucu, 4 metre kablo, 2 adet led ampul, 1 adet 4 cepli kütüklük, patlayıcı yapımında kullanılan bir adet düdüklü tencere ele geçirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.