Esendere Belde Belediyesi öğrencilere kitap dağıttı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belediyesi, öğrencilere 500 adet kitap dağıttı.

Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, gelenek haline getirdiği kitap dağıtım etkinliğini bu yıl da sürdürdü. Güvenli İlköğretim Okulundaki öğrencilere 500 adet kitap dağıtan Başkan Büyüksu, "Gönül belediyeciliği anlayışıyla öğrencilerimize destek olmaya devam ediyoruz. Meclis üyelerimizle birlikte 500 adet kitabı beldemize bağlı Güvenli İlköğretim Okulundaki öğrencilerimize ulaştırdık. Sizlere karşı taşıdığımız sorumluluğun farkındayız. Ben bu duygularla tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum" dedi.