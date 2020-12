Esendere beldesi ilk kez bir kapalı halı sahasına kavuştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi tarafından yapılan çalışmalar sonucu beldenin ilk kapalı halı saha inşaatı tamamladı.

Esendere Belde Belediyesi yaptığı çalışmalar kapsamında, beldenin ilk kapalı halı saha inşaatını tamamlandı. Beldede halı saha bulunmadığı için vatandaşlar 40 kilometre uzaklıkta bulunan Yüksekova merkeze gelmek zorunda kalıyorlardı. Kapalı halı sahanın tamamlanmasının ardından vatandaşlar artık kendi halı sahalarında top koşturabilecek burada spor aktivitelerini yapabilecek. Yaptığı çalışmalarla sık sık adından bahsettiren Esendere Belediyesi hizmete doymak bilmiyor. Konu hakkında açıklamada bulunan Belediye Başkanı Dırbaz Büüyüksu,"Beldemizin ilk halı saha inşaatını tamamlamış bulunmaktayız. Gençlerimiz buradan 40 kilometre uzaklıkta bulunan ilçe merkezine gitmekten kurtulacaklar. Seçildiğimiz ilk günden beri verdiğimiz tüm sözleri yerine getirmeye devam ediyoruz. Çocuklarımız, gençlerimiz bizlerin yarınlarıdır. Bu nedenle onlara sağladığımız her fırsat, her imkan ve her yatırım ülkemizin gelişimine yaptığımız yatırımdır. Her fırsatta ifade ettiğimiz gibi değerini yitirmeyen ve her zaman kazandıran yatırım eğitime ve spora yapılan yatırımdır. Yarınlarımızı teslim edeceğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin kişisel, sosyal ve kültürel yönde yetişmesinde, topluma faydalı birer fert olarak kazandırılmasında bizlere çok büyük görevler düşmektedir. Bu anlamda desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Gençlik ve Spor bakanımız Mehmet Kasaoğlu'na, Hakkari Valimiz İdris Akbıyık'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.