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Esendere beldesinde dezenfekte çalışması

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması devam ediyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde korona virüs salgınına karşı dezenfekte çalışması devam ediyor.


Türkiye'de etkisini gösteren korona virüs hastalığına karşı alınan tedbirler arttırıldı. İlçeye 40 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Belde Belediyesi ekipleri, sağlık tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Esendere Sınır Kapısında dezenfekte çalışmaları yapan belediye ekipleri, bugün kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışması yaptı.


Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, çalışmaları yakından takip ederek, beldenin dezenfekte noktasında gerekli çalışmaları yaptıklarını kaydetti. Büyüksu, “Ekiplerimiz tarafından beldemizde bulunan Esendere Sınır Kapısı ile kamu kurum ve kuruluşlarında dezenfekte çalışmaları yapıyoruz. Bundan sonra düzenli bir şekilde devam edecektir. Bunun üstesinden geleceğiz yeter ki vatandaşımız duyarlı olsun. Bizde üzerimize düşeni hep birlikte layıkıyla yapacağız” dedi.

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