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Esendere beldesine 200 kişilik kadın taziye evi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 200 kişilik kadın taziye evi açıldı.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere beldesinde 200 kişilik kadın taziye evi açıldı.


İlçeye 41 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Belde Belediyesi hizmetlerini sürdürürken, bu sefer de 200 kişilik kadın taziye evini yaparak hizmete sundu. Beldede artık hiçbir hizmetin eksik olmayacağını ve hizmetlerin ardı kesilmeden devam edeceğini ifade eden Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Sarıyıldız Mahallesi'nde yaklaşık 4 ayda taziye evini tamamlayarak vatandaşların hizmetine sunduk. Taziye evini 440 metrekare alan üzerine kurduk. 200 kişi kapasiteli iki katlı taziye evinin üst katında da imam evi ve Kur'an kursu yer alıyor. Belediyemizin imkanlarıyla yaptığımız taziye evi halkımıza hayırlı uğurlu olsun. Her şey daha güzel bir Esendere için'' ifadelerini kullandı.

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