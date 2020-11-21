Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinin yüksek kesimleri beyaza büründü.
Günlerdir soğuk havanın hakim olmasıyla bölgede aralıklı karla karışık yağmur etkisini sürdürdü. İlçeye 41 kilometre uzaklıkta, İran sınırında bulunan Esendere beldesinin Yamaç Mahallesi'ndeki dağlar beyaz örtüyle kaplandı.
Yamaç köyü sakini Serdar Karael, köyün yüksek kesimlerinin beyaza büründüğünü söyleyerek, “Öğle saatlerinde çıkan güneşli hava ile ortaya çıkan güzelliği çekmeye başladım. Bölgemiz 4 mevsimde de güzelliğini sergiliyor" dedi.