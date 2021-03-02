Esendere Belediyesi araç filosunu güçlendirdi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere Belde Belediyesi, vatandaşlara daha hızlı ve sağlıklı hizmet verebilmek adına araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.

İlçeye 41 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Belde Belediyesi, daha hızlı ve etkin hizmet götürmek amacıyla araç filosunda eksik olan araçları tamamlamayı hedefliyor. Sürekli araç filosuna yeni araçlar ekleyen belediye, hizmetlerde kullanılmak üzere Türkiye Belediyeler Birliğinden 1 adet ekskavatör ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 1 adet çöp aracı hibe aldı.

Konu hakkında açıklama yapan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Göreve geldiğimiz günden itibaren halkımıza söz verdiğimiz gibi daha kaliteli hizmet verebilmek için gece gündüz canla başla çalışmaya devam edeceğiz. Belediyemiz araç filosunu her geçen gün daha da güçlendirerek, beldemizin yıllardır özlemle beklediği hizmetlere inşallah kavuşturacağız. Bu kapsamda, Türkiye Belediyeler Birliği tarafından belediyemize hibe edilen 1 adet tekerlekli ekskavatör ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından belediyemize hibe edilen 1 adet çöp aracımızı teslim aldık. Söz konusu araçların belediyemize verilmesinde desteği olan Çevre ve Şehircilik Bakanımız Murat Kurum'a, İçişleri Bakan Yardımcımız Muhterem İnce'ye, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı ve Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin'e Hakkari Milletvekilimiz Husret Dinç'e, Hakkari Valimiz İdris Akbıyık'a, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Muammer Alper'e ve emeği geçen herkese şahsım ve beldemiz adına şükranlarımı sunarım” dedi.