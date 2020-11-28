Esendere Belediyesi hizmetleriyle örnek olmaya devam ediyor

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belde Belediyesi, yaptığı hizmetlerle örnek olmaya devam ediyor.

Yüksekova ilçesine bağlı Kadıköy İlk ve Ortaokulunun talebi üzerine Esendere Belde Belediyesi harekete geçerek, okulun dış cephe giydirmesini ve kırılan tüm camlarını yeniledi. Esendere Belediyesi, kendi sınırları dışında bulunan okula yaptığı çalışma sonucunda okulu tamamen yeni bir görünüme kavuştu. Çalışmaları tamamlanan okulu ziyaret eden Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu ile Yüksekova Milli Eğitim Müdürü ve Belediye Başkan Yardımcısı Vekili Servet Canlı, okul öğretmenleri tarafından karşılandı. İlk olarak Öğretmenler Günü nedeniyle pasta kesip öğretmenleri tebrik eden Müdür Canlı, Başkan Büyüksu'ya eğitime yönelik yaptığı çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Canlı, “Eğitim camiası olarak sadece kendi bölgesiyle sınırlı kalmadı. Oraya hangi arkadaşımız, hangi kurumumuz gitse taleplerini çevirmeden yerine getirdi. Biz başkanımıza inşallah daha nice nice hayırlı hizmetler nasip etsin diyoruz. Emekleri, katkıları ve destekleri için teşekkür ediyoruz” dedi.

Eğitime destek olmaya devam edeceğini belirten Başkan Büyüksu ise “Geleceğimiz olan çocuklarımıza, eğitim ve öğretime sunacağımız katkı tabi ki çok önemlidir. Geldiğimiz günden beri eğitime çok önem veriyoruz. Gerek beldemizde bulunan okullar, gerek sınırlarımız dışında bulunan okullara her anlamda sahip çıkıp destek verdik ve bundan sonrada destek çıkmaya devam edeceğiz. Hiçbir okulumuzun hiçbir öğrencimizin talebini geri çevirmedik bundan sonra inşallah hep yanlarında olacağız” diye konuştu.