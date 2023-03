Esendere Belediyesinden öğrencilere sınav desteği

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Esendere Belediyesi 2023'te beldede Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek adayların sınav başvuru ücretlerini karşılayarak öğrencilerinin gönüllerini fethetti.

Yüksekova ilçesine 40 kilometre uzaklıkta bulunan ve İran sınırında yer alan Esendere Belde Belediyesi her yıl olduğu gibi bu yılda eğitime verdiği destek vermeye devam ediyor. ‘Sınırda hizmet var, hizmette sınır yok' sloganı ile hizmetlerine devam eden Esendere Belediyesi, 2023 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) girecek Esendereli tüm 12. sınıf öğrencileri ile mezun olmuş üniversite adaylarının sınav başvuru ücretlerini karşılamak için tüm var güçleriyle devreye girdi. Esendere belde ve köylerinde yaşayan tüm öğrenciler için ayrım yapmadan YKS başvuru ücretlerini bedava yaparak, bölgedeki belediyeciliğin hizmet anlayışıyla ilklere imza atmaya devam ediyor. Başkan Büyüksu ayrıca, pandemi döneminde evlerinden çıkamayan öğrencilere torba torba kaynaklar kendilerine götürüp teslim ederken, başka illere sınav için giden öğrencilerin tüm yol masraflarını da bizzat belde belediyesi olarak karşıladı.

Tüm belde öğrencilere her sene aynı sürprizi yaptıklarını belirten Esendere Belde Belediyesi Başkanı Dırbaz Büyüksu, ‘'Biz göreve geldiğimizden bugüne kadar ‘Sınırda hizmet var, hizmette sınır yok' şiarıyla hareket ederek beldemizde sınırsız hizmetler gerçekleştirdik. Bu hizmetlerden bir tanesi ve en önemlisi de eğitime verdiğimiz desteklerdir. Bugüne kadar her yıl tüm öğrencilerimize düzenli olarak YKS ücretlerini biz yatırdık. Bu yılda yine biz belediye olarak üstlendik. Bununla beraber biz öğrencileri sınav merkezlerine ücretsiz götürüyoruz. Her yıl öğrencilere kaynak kitaplar hediye ediyoruz. Ben her zaman olduğu gibi yine tüm öğrencilerimizin yanında olacağız. Haziran ayında girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyoruz'' dedi

Eğitime olan desteğiyle sürekli gündeme gelen Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'yu öğrenciler makamında ziyaret ederek, desteklerinden dolayı teşekkür ettiler.