Esendere Belediyesi'ne itfaiye aracı hibe edildi

Ticaret Bakanlığı tarafından Esendere Belde Belediyesi'ne itfaiye aracı hibe edildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı İran sınırında bulunan Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu'nun girişimleri sonucu Ticaret Bakanlığı tarafından hibe yolu ile belediyeye kazandırılan itfaiye aracı teslim aldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Büyüksu,”Beldemizin en önemli ihtiyaçlarından birisi olan 1 adet itfaiye aracı Ticaret Bakanlığına yaptığımız girişimler sonucunda kurumumuz emrine tahsis edilmiştir. Başta Ticaret Bakanımız Ruhsar Pekcan hanımefendi olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ederim. Beldemize hayırlı olsun inşallah” dedi.