Esendere'de fidanlar toprakla buluştu

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Esendere beldesinde 100 çam fidanı toprakla buluşturuldu.

Yüksekova'nın İran sınırında bulunan Esendere beldesinde iki ülke arası kullanan İpekyolu'nun ortasını çam fidanları dikildi. Esendere Belediyesi, beldenin daha güzel bir görünüm kazanması için İran-Yüksekova arasında bulunan yolda yeşillendirme çalışmasını sürdürüyor.

Daha yeşil ve nefes alınabilir bir Esendere için çalışmalara aralıksız devam ettiklerini söyleyen Esendere Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, ‘'Belediye personelimizle birlikte bugün beldemiz İpekyolu refüjünde 100 adet çam fidanı dikimini gerçekleştirdik. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed (S.A.V), ‘Kıyametin kopacağını bilseniz, elinizdeki fidanı dikiniz' buyurmuştur. Bizde bu anlamda beldemizin yeşilini ve mavisini koruyarak bulduğumuz her fırsatta çevremizi yeşillendirmeyi sürdüreceğiz” dedi.