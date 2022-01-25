Esendere'de kar kalınlığı kepçe boyunu geçti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin İran sınırındaki Esendere beldesinin yüksek kesimlerde kar kalınlığı kepçe boyunu geçti.

İlçe merkezine 47 kilometre uzaklıkta bulunan Esendere Belde Belediyesinin karla mücadele çalışması tüm hızıyla sürüyor. Yoğun kar yağışının ardında Esendere Belde Belediyesi kolları sıvayarak özellikle beldenin yüksek kesimlerinde yaşayan vatandaşların mağdur olmaması için 5 metreyi bulan karı temizliyor. Gece gündüz demeden karla mücadele çalışmalarını sürdürdüklerini belirten Esendere Belde Belediye Başkanı Dırbaz Büyüksu, “Biz halkımızın sıkıntı yaşamaması için tüm imkanlarımızı seferber ederek, geceli gündüzlü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Geçtiğimiz günlerde etkili olan ve halen aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışıyla beraber beldemizde birçok mahallemizin yolu ulaşıma kapandı. Bununla beraber ekiplerimizi seferber ederek, tüm mahalle yollarımızı ulaşıma açtık. Ancak yüksek kesimlerde bulunan bazı yollarımızda yer yer kar kalınlığı 5 metreyi buluyor ve bunlarda nihayet ekiplerimiz tarafından açıldı" dedi.