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Eski Başkan kalp krizi geçirdi

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’deki Slehi aşireti lideri ve Durankaya Belediyesi eski başkanı Fatih Keskin kalp krizi geçirdi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'deki Slehi aşireti lideri ve Durankaya Belediyesi eski başkanı Fatih Keskin kalp krizi geçirdi.


Gazetecilik de yapan Keskin, akşam saatlerinde kalp krizi geçirdi. Hakkari Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Keskin Van'a sevk edildi. Burada da yapılan müdahalede tıkanan damarları açılarak yoğun bakım ünitesine alındı. Keskin'in rahatsızlığı Hakkari ve çevre illerde büyük bir üzüntüye neden oldu.

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