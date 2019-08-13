İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Eski Milletvekili Zeydan için mevlit okutuldu

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde eski milletvekili Mustafa Zeydan için ölümünün 8.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde eski milletvekili Mustafa Zeydan için ölümünün 8. Yılı nedeniyle mevlit okutuldu.


İlçede 5 buçuk dönem belediye başkalığı ve ardından 3 dönemde milletvekili yapan Mustafa Zeydan'ın ölümünün 8. Yılında iş adamı oğlu Teoman Zeydan tarafından Mustafa Zeydan Camisi'nde mevlit okutuldu.


Mevlide, Yüksekova Tümen Komutanı Metin Toker, Yüksekova Kaymakamı Ramazan Kendüzler, Garnizon Komutanı Albay Hasan Koyucu, İlçe Müftüsü Şakir Şahin, Yüksekova Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Abdurrahman Pınar, kanaat önderleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Okunan dualardan sonra mevlit yemeğiyle program son buldu.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.