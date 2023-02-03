İhlas Haber Ajansı

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Esnaf kar yağışını eğlenceye dönüştürdü

Hakkari’de etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren esnaf, iş yerlerinin önünde kardan adam yaptılar.

Hakkari'de etkili olan kar yağışını eğlenceye dönüştüren esnaf, iş yerlerinin önünde kardan adam yaptılar.


Hakkari'de hafta sonu başlayan ve etkisini aralıklarla devam ettiren kar yağışı nedeniyle onlarca köy yolu ulaşıma kapandı. En çok kar yağışı alan illerden biri olan Hakkari'de etkili olan yağışı esnaf eğlenceye dönüştürdü. Belediye Camisi karşısında bulunan esnaf, kardan adam yaparak caddeye ayrı bir renk kattı.


Bazı vatandaşlar ise kardan adam ile birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

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