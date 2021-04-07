'Etüt merkezi' isteyen gençlere Vali Akbıyık'tan olumlu yanıt

Hakkari'de Kamu Personeli Seçme Sınavına (KPSS) hazırlanan lisans mezunu öğrenciler, 'etüt merkezi' talebiyle Vali İdris Akbıyık'la görüştü. Akbıyık, gençlere 2 ayrı etüt merkezi sözü verdi.

Hakkari'de KPSS'ye hazırlanan lisans mezunu öğrenciler, 'etüt merkezi' kurulması talebiyle Vali Akbıyık'la görüştü. Gençleri dinleyen Vali İdris Akbıyık, kente iki etüt merkezi kurulacağını söyledi.

Valiyle görüşen gruptan Hikmet Ertunç, "Vali Bey bize 2 derslik olan Prof. Dr. İlhan Varank Sınavlara Hazırlık Çalışma Merkezi ile AKM'nin hemen bitişiğindeki Milli Eğitim Müdürlüğüne ait Eğitim Uygulama Okulunu tahsis edecekleri sözünü verdi. Bizler de Valimiz İdris Akbıyık'a hem bizi dinlediği için hem de bize etüt merkezi tahsis edeceği için teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Muhammed Demir ise, "Vali Bey bize iki yer tahsis etti. En geç bir hafta içinde öğrencilere tahsis edilecek. Yetkililere tekrardan teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.