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Ev aramasında 17 kilo 870 gram esrar ele geçirildi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde bir evde yapılan aramada 17 kilo 870 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde yapılan aramada 17 kilo 870 gram toz esrar maddesi ele geçirildi.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, "İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerimizce “Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti” suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 23 Nisan 2019 günü Yüksekova ilçesinde bulunan bir evde yapılan aramada 17 kilo 870 gram toz esrar maddesi ele geçirilmiştir. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir" denildi.

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