Ev ortamında istiridye mantarı yetiştiriciliği

Hakkari'nin Çukurca ilçesinin Irak sınırındaki Yukarı Akkaya köyünde yaşayan üç arkadaş, evlerinde hobi olarak başladıkları istiridye mantarı işini geliştirip tüm bölgenin ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Kış mevsiminde yapacak bir işleri olmadığı için Çukurca Tarım ve Orman Müdürlüğüne başvuran Hazım Seven, Rıdvan Seven ve Selahattin Seven, gerekli desteği aldıktan sonra hemen işe koyuldu. Ev ortamında istiridye mantarı üretmeye başlayan kafadarlar, şimdi bölgenin ihtiyacını karşılamayı hedefliyor.

Akkaya köyünde yaşayan Hazım Seven kış aylarında hiçbir şey yapamadıklarını belirterek, “Köyde bazen 3-4 metre kar yağıyor. Eve kapanıp hiçbir şey yapamıyoruz. Üç arkadaş evde hobi amaçlı istiridye mantarı yetiştirmeye karar verdik. Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne gidip konu ile ilgili projelerimizi anlatıp destek aldık. Evdeki bir odada 30 gün içinde mantarlar hemen mahsul vermeye başladı. Şayet yetkililer destek verirse, burada sera kurup bütün bölgeye yetecek kadar mantar üretimi yapabiliriz. Bu sayede hem aile ekonomimize de destek vermiş oluruz” dedi.

Çukurca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ise Antalya Korkuteli İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüyle ortaklaşa ‘Gelin Kardeş Olalım' projesi kapsamında 100 vatandaşa süs bitkisi ve mantar yetiştiriciliği kursu düzenleyeceklerini belirtti.