Ev sular altında kaldı, aile mağdur oldu

Hakkari'de dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağışlar nedeniyle kanalizasyon şebekesinin tıkanması sonucu 5 kişilik Alkan ailesinin evi sular altında kaldı.

Hakkari'de bazı mahallelerde sağanak yağışlar su baskınlarına neden olurken, belediye ekipleri sular altına kalan evler için anında çalışma başlattı. Bağlar Mahallesi 316 Sokak Karataşlar semtinde ikamet eden 5 kişilik Alkan ailesinin evi de akşam saatlerinde su altında kaldı. Saat 02.00'de evlerini terk eden aile geceyi komşularında geçirdi. Durumun belediye ekiplerine bildirilmesi üzerine ekipler hemen harekete geçti. Evin içini adeta gölete çeviren yağmur ve kanalizasyon suyu ekipler tarafından uzun uğraşlar sonucu dışarı çıkartıldı. Ev sahibi Ahmet Alkan, yağışlarla beraber kanalizasyon şebekesinin tıkandığını, WC bölümünün de evlerine sızdığını söyledi. Alkan, "Gece geç saatlerinde yoğun bir yağış vardı. Evimiz alt katta bulunuyor. Kanalizasyon şebekesinin tıkanması sonucu atık sular evimize girdi. Belediye ekiplerinden yardım talep ettik hemen olay yerine geldiler. Ekiplere yardım ederek evi gölete çeviren suyu tahliye ettik. Ancak evin içi kullanılamaz hale geldi" dedi.