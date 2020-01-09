Evde çıkan yangında mahsur kalan genci itfaiye kurtardı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde çıkan yangında alevler içerisinde mahsur kalan genç, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Dize Mahallesi'nde 3 çocuk annesi Şadiye Cafcare isimli vatandaşın evinde yangın çıktı. Sobadan kaynaklanan yangın ihbarını alan Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri kısa sürede bölgeye sevk edildi. Ekipler, bir taraftan yangına müdahale ederken bir taraftan da alevler arasında mahsur kalan 18 yaşındaki genci kurtarma çalışması başlattı. Genç, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışması sonucu kurtarılırken, yapılan müdahaleyle söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.