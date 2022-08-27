Evlenmeyen gençlerin önünün açılması için sandık kurulmadı

Hakkari'de evlenmeyen dar gelirli gençlerin önünün açılması için durumu iyi olan ailelerin başlattığı hediye almama geleneğine Demir ailesi de katıldı.

Hakkari'de Zibek ve Seyitoğlu ailelerinin düğün törenlerinde sandık kurmaması ve hediye kabul edilmemesi geleneği yaygınlaşmaya başladı. Hakkari'nin Çukurca ilçesine bağlı Cevizli köyünün önde gelenleri, 2022 yılından itibaren uygulanmak üzere düğün ve taziye organizasyonları konusunda 19 maddelik yeni kararlar aldı. Kararlarında taziyelerin 3 günden iki güne, düğün törenlerinin bir güne indirilmesi ve kesinlikle fazla takı takılmaması kararının altına imza atmışlardı. Hakkari Cevizli köyüne mensup Feyzi Demir, Hakkari'de oğlu Serbest Demir için Dağgöl Mahallesindeki bir okulun bahçesinde yörenin gelenek ve göreneklerini göre görkemli bir düğün töreni yaptı. Şeyda ve Serbest Demir çiftinin düğün törenine çok sayıda davetli katıldı. Düğün töreninde sandık kurulmadı hediye kabul edilmedi.

Damadın babası Feyzi Demir, "Amacımız yörenin örf ve adetlerini bozmak değildir, evlenemeyen dar gelirli gençlerin önünü açmaktır. Buradaki amacımız dar gelirli ailelere yük olmamaktır. Hakkari'de iki aile daha hediye almadan düğünlerini yapmışlardı. Bizde kendilerine uyarak bu şekilde düğünümüzü yaptık. Her hafta çok sayıda düğün var. Maddi durumu düşük olan insanlar var. Durumu iyi olanlar sandık kurmasalar, evlenemeyen dar gelirli gençlere yardımcı olsunlar. Ben her zaman dedim çocuklarım evlerinse sadık kurmayacağım hediye kabul etmeyeceğim dedim ve yaptım. Diğer çocuklarım içinde kesinlikle hediye almayacağım bu benim bireysel kararımdır" dedi.

Damat Serbest Demir ise "Evlenemeyen dar gelirli gençlerin önünü açmak için bu kararı aldık. Hakkari küçük bir yer. Her hafta çok düğün oluyor. Vatandaşlar altında çıkamıyor. Durum iyi olanlar bence sandık kurmasın onlara gelecek hediyeler dar geliri ailelere gitsin" şeklinde konuştu.