Evleri yanan Akar ailesi için seferberlik

Hakkari'de meydana gelen yangında evleri kullanılamaz hala gelen 5 nüfuslu Akar ailesi için kurumlarla yardım dernekleri harekete geçti.

Medrese Mahallesi'nde ikamet eden İzzet Akar isimli vatandaşın evinde akşam saatlerinde soba bacasında kaynaklanan yangında mahsur kalan aile fertleri komşuları tarafından kurtarılırken ev ise kullanılamaz hale gelmişti. Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Hakkari Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü ekipleri, aileyi ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinde bulunup, yaptıkları incelemenin ardından gerekli yardımın yapılacağı sözü verdiler.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi, İyilik-Der Hakkari Şubesi ve Hakkari İnsani Yardım Vakfı Derneği, Akar ailesinin evini ziyaret ederek yardımda bulundular.

Kızılay Derneği Hakkari Şubesi Başkanı Recep Bozkurt, Akar ailesini evlerinde ziyaret ettiklerini belirterek, ailenin komşularının yardımı ile yangından kurtulduğunu söyledi. Başkan Bozkurt, “Akar ailesini evlerinde ziyaret edep geçmiş olsun dileklerinde bulunduk. Komşularının yardımı ile yangından yara almadan kurtarıldığını öğrendik. Evleri tahrip olan aile, yakınlarının evine yerleşmek zorunda kalmış. Biz Kızılay Hakkari Şubesi olarak aileyi evlerinde ziyaret ettik. Aileye gıda, giyim, battaniye ve mutfak seti yardımında bulunduk” dedi.