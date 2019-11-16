Evlerine su basan ailelerin mağduriyeti giderildi

Hakkari'nin değişik mahallelerinde evlerine su basan bazı mahalle sakinlerinin mağduriyetleri belediye ekipleri tarafından giderildi.

Kentin birçok noktasında meydana gelen su patlaklarına anında müdahale eden Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, değişik nedenlerden dolayı evlerine su basan vatandaşların sorunlarını ise kısa sürüde giderdi. Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri birlikte hareket ederek, şehrin içme suyu çalışması neticesinde evlerini ne su basan aileleri bu sıkıntıdan kurtardı. Bağlar Mahallesi olmak üzere birçok mahalledeki su patlaklıklarını onaran belediye ekiplerine mahalle sakinleri teşekkür etti.