İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Evlerine su basan ailelerin mağduriyeti giderildi

Hakkari’nin değişik mahallelerinde evlerine su basan bazı mahalle sakinlerinin mağduriyetleri belediye ekipleri tarafından giderildi.

Hakkari'nin değişik mahallelerinde evlerine su basan bazı mahalle sakinlerinin mağduriyetleri belediye ekipleri tarafından giderildi.


Kentin birçok noktasında meydana gelen su patlaklarına anında müdahale eden Hakkari Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri, değişik nedenlerden dolayı evlerine su basan vatandaşların sorunlarını ise kısa sürüde giderdi. Belediye Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri birlikte hareket ederek, şehrin içme suyu çalışması neticesinde evlerini ne su basan aileleri bu sıkıntıdan kurtardı. Bağlar Mahallesi olmak üzere birçok mahalledeki su patlaklıklarını onaran belediye ekiplerine mahalle sakinleri teşekkür etti.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.