Farklı meslek gruplarından oluşan korodan müzik ziyafeti

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde farklı meslek gruplarında çalışan kişilerin bir araya gelmesiyle oluşturulan koro tarafından verilen müzik ziyafeti büyük ilgi gördü.

Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde kurulan ve öğretmen, doktor, mühendis, hemşire, avukat, esnaf ve ev hanımından oluşan ‘Gönüllüler Korosu', Selahaddin Eyyubi Kültür Merkezinin konferans salonunda sahne aldı. ‘Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz' projesi bünyesinde Yeşilçam film müziklerini de seslendiren koro, dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Çok keyifli saatler yaşadığını belirten öğretmen Seda Yüksek Kaya, “Yüksekova'da çok fazla sosyal aktivite olmadığı için bizde farklı meslek gruplarından bir araya gelerek ve Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün verdiği desteklerle bugüne hazırlandık. Gayet güzel oldu ve yoğun bir ilgi gördük. Bize bu imkanı sağlayan Yüksekova Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğümüze teşekkür ederiz. İnşallah tür etkinlikler devam eder'' dedi.

Müzik öğretmeni Kevser Barut da, farklı meslek gruplarında yer alan kişilerin koroda bulunduğunu belirterek, “Güzel bir etkinlik oldu. İçerisi tıklım tıklım dolmuştu. Artık bu tür faaliyetler ilgi çekiyor. Bize bu imkanı sağlayan Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Yüksekova Halk Eğitimi Merkezi Müdürü Kenan Canan ise Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğreneme Genel Müdürlüğünün bütün Türkiye çapında başlatmış olduğu ‘Şarkılar Bizi Söyler, Biz De Şarkı Söyleriz' projesi çerçevesinde Yüksekova Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğüne ait Yüksekova Müzik Korosu olarak ilk konseri verdiklerini belirterek, “Konserimiz baya yoğunlukla geçti. 7'den 70'e herkes katıldı. Bu anlamda farklı meslek gruplarında vatandaşlarımız bir araya gelip güzel şarkılarımızı, kültürümüzü yansıtmış olmaları bizi daha çok memnun etmiştir. Yoğun ilgiden dolayı konserin tekrarını yaptık. Bu koronun en güzel hali ise her meslek grubunda vatandaşlarımızın yer almasıdır” diye konuştu.

Konsere Hakkari Baro Başkanı Ergün Canan, Yüksekova Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Vedat Çoğaç, öğretmen, avukat, doktor, esnaf ve çok sayıda misafir katıldı.