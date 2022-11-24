Fedakar öğretmen soba yakıyor, sınıfı temizliyor

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Yüksekova ilçesinin Akalın köyünde görev yapan fedakar Sınıf Öğretmeni Nur Banu Aydaş, zorlu kış şartlarının etkili olduğu köyde öğrencilerinin üşümemesi için sobayı yakıp okulun temizlik işlerini yapıyor.

Düzce'den 4 sene önce Yüksekova'ya atanan ve Akalın köyünde öğretmenlik yapan Nur Banu Aydaş, tüm zorluklara rağmen öğrencilerini geleceğe hazırlıyor. Nur Banu öğretmen, öğrencileri için odun toplayıp sobayı yakması ve sınıfları temizlemesi de büyük takdir topluyor. Babasının evindeyken hiç soba yakmadığını belirten Aydaş, çocukların üşümemesi için öğretmen olarak görev yaptığı okulda soba yakmayı öğrendiğini söyledi. Öğrencileri sıkılmasın diye ders arası onlarla oyun oynamayı da ihmal etmeyen Nur Banu Aydaş, “Yüksekova'da 4 yıldır görev yapıyorum ve Düzceliyim. Doğu batı fark etmeksizin bayrağımızın dalgalandığı her yerde görevimizi en iyi şekilde yerine getirmek için buradayız. Çocuklarınız bu kapıdan girdikten sonra bizlerin çocukları oluyor. Bundan dolayıdır ki onların rahatı için, yeri geliyor odun taşıyoruz, soba yakıyoruz, sınıflarımızı temizliyoruz, burunlarını bile siliyoruz. Başöğretmenimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün de söylediği gibi yeni nesillerimizin geleceği emin ellerde, bizler onlar için buradayız” dedi.