Fedakar öğretmenler minik öğrenciler için okullarını boyayıp temizlediler

Hakkari'ye bağlı Kırıkdağ köyünde bulunan Şehit Yarbay Mesut Kuru ilkokulu'nun fedakar mğretmenleri, minik öğrenciler için okullarını boyayıp temizlediler.

Hakkari merkezden 20 kilometre uzaklıktaki köyde bulunan ve yaklaşık 430 öğrencisi Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokuku/Ortakulu

müdür, öğretmen ve velileri seferberlik ilan ederek okulun hijyenik kurallarına uygun bir şekilde açılması için olağan üstü bir çaba sarf ettiler. Önce okul müdürü ve öğretmenleri sınıfları boyamasıyla işe başlayıp daha sonra sıra masa ve sınıfları dezenfektelerle yıkadı. Gönüllü öğretmenler 1 haftalık yoğun temizlik çalışmasından sonra öğrencilerin uyması gereken kuralları yönlendirici levha ve işaretler yerleştirerek okulu hazır hale getirdiler. Okul yetkilileri öncelikli olarak 1.sınıflar için 2 sınıfı 12 kişilik olacak şekilde eğitim ve öğretime hazır hale getirdi.16 yerleşim yeri için taşımalı eğitim sistemi seferberliği başlatıldı. Bir çok mezrandan 1 öğrenci için bile araç tahsis edildi. Neredeyse özel okullarda bile olmayan bu kadar az öğrencili sınıflar, devlet okullarının hazır hale gelmesi MEB camiyasının bu süreçte ne kadar emek sarf ettiğini gözler önüne sürdüğünü gösteriyor.

Şehit Yarbay Mesut Kuru İlkokulu ve Ortaokul Müdürü Nazmi Üce, "Okulunu eğitim ve öğretime açmak için el birliğiyle öğretmeninden memuruna, hademesinden velilere kadar herkes olağan üstü bir çaba sarf etti. Hepimizin tek düşüncesi okulumuzu belirtilen standartlarda biran önce faaliyete sokup eğitim hayatına tekrar devam etmektir. Bu bağlamda başta fedakar öğretmenlerimiz olmak üzere emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum" dedi.

Ankaralı Okan Turgut ise 6 yıldır bu okulda sınıf öğretmeni branşıyla görev yaptığı belirterek, "Maalesef pandemi süresi boyunca öğrencilerimizden uzak ta kaldık. Fakat okulumuzu hep birlikte temizleyerek hazır hale getirdik. Şimdi dört gözle öğrencilerimize kavuşacaktınız günü bekliyoruz" dedi

Kırıkdağ köyü muhtarı Necmi Adıyaman, "Başta okul müdürümüz ve öğretmenlerimiz olmak üzere öğrencilerimiz için olağan üstü bir caba sarf etmektedir. Okulumuzu boyasından tutunda bütün sınıfların yıkanıp temizlenmesinde büyük bir emekleri vardır. Bizlerde köy sakinleri olarak her zaman her koşulda fedakar öğretmenlerimizin yanında olmaya devam edeceğiz.Onlar bizim çocuklarımız için ellerinden gelen her fedakarlığı bıkmadan usanmadan yapıyorlar.dedi