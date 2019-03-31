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Fırtınada mahsur kalan vatandaşların imdadına özel idare ekipleri yetişti

Hakkari’nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ile Çamdalı mezrası yolunda yoğun fırına ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesine bağlı Onbaşılar köyü ile Çamdalı mezrası yolunda yoğun fırına ve tipiden dolayı mahsur kalan vatandaşların imdadına ekipler yetişti.


Edinilen bilgiye olay, akşam saatlerinde Onbaşılar köyü ile Çamdalı mezrası yolu üzerindeki Zine Zirvesinde meydana geldi. Çamdalı mezrasında Onbaşılar köyüne gitmeye çalışan bir araç, yoğun tipi ve fırtınadan dolayı Zine Zirvesinde mahsur kaldılar. Haber verilmesi üzerine İlçe Özel İdaresi Karla Mücadele ekipleri kısa sürede bölgeye gitti. Ekipler, yolda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için yoğun çalışmalarına devam ediyor.

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