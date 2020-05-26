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Fırtınanın uçurduğu çatı 2 evde hasara yol açtı

Hakkari’de şiddetli fırtına nedeniyle yerinde sökülen çatı iki ayrı eve hasar verdi.

Hakkari'de şiddetli fırtına nedeniyle yerinde sökülen çatı iki ayrı eve hasar verdi.


Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde Ramazan Kara isimli vatandaşın toprak evinin çatısı şiddetli fırtına nedeniyle komple yerinden sökülerek 20 metre mesafedeki Mustafa Özdinç ve oğlu Vahit Özdinç'in evlerine zarar verdi. Mustafa Özdinç isimli vatandaşın evinin ön kısmında hasar oluşurken, Vahit Özdinç isimli vatandaşın ise toprak evinin damı delinirken çanak anteni kullanılamaz hale geldi. Özdinç ailesi maddi imkansızlıklar nedeniyle evlerini onaramadıklarını ve mağdur olduklarını ifade ederek, yetkililerden yardım talebinde bulundu.


İşsiz olduğunu ve Hakkari Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfının (SYDV) yardımı ile geçimlerini sağladıklarını belirten Ramazan Kara, toprak evlerinin üzerindeki çatının fırtınanın şiddeti ile yerle bir olduğunu ve komşularının evlerine de zarar verdiğini söyledi. Kara, “İşsizim ve 10 nüfusa bakıyorum. SYDV'nin verdiği yardımlarla ayakta duruyoruz. Toprak olan evimizin çatısını ise valiliğin destekleriyle yapmıştık. Önceki gün kentte etkili olan fırtına nedeniyle evin çatısı komple yerinden çıkıp 20 metre uzağa düştü. Komşumuz Mustafa ve Vahit Özdinç'in evlerine de zarar verdi. Valilik yetkililerinden isteğimiz bize yardımcı olmalarıdır” dedi.

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