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Fotoğraf çektirmek isteyen çiftlerden Dilimli Barajı'na yoğun ilgi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damatlar, Dilimli Barajı’na yoğun ilgi gösteriyor.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde fotoğraf çektirmek isteyen gelin ve damatlar, Dilimli Barajı'na yoğun ilgi gösteriyor.


Denize ve göle kıyısı olmayan Yüksekova ilçesinde Devlet Su İşleri tarafından yapılarak su tutulmaya başlanan Dilimli Barajı, fotoğraf çektirmek isteyenlerin yoğun ilgisini görüyor. Yeni evlenen çiftler için gözde dış mekan fotoğraf çekim yeri olan Dilimli Barajı, aynı zamanda piknikçilerin de akınına uğruyor.


Yeni evlenen Veman ile Hüsnü Yetişmiş çifti, mutluluklarını ölümsüzleştirmek için dış çekim mekanı olarak Dilimli Barajı'nı seçtiklerini belirterek, “Dilim Barajı faaliyete girdi. Bizde bu fırsatı değerlendirmek için çekimlerimizi burada yaptık. Süper bir doğa yapısı var. Bizde en güzel günümüzün anılarını ölümsüzleştirmek için çekimlerimizi yaptık” dedi.

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