İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Futbolculardan kar temizliği

Hakkarili sporcular, pazar günü oynayacakları maç öncesi karla kaplı sahayı küreklerle temizlediler.


Hakkari'de 10 takımın mücadele ettiği amatör ligin iki şampiyon adaylarından olan Hakkari Gençlik ve Sportif Faaliyetler Takımı ile Hakkari Spor Futbol Kulübü arasındaki 9. hafta müsabakası pazar günü Merzan Şehir Stadında oynanacak. Maç öncesi sporcular, İş-Kur elamanları ile birlikte karla kaplı Merzan Futbol Sahasını küreklerle temizlediler.


Ellerine kürek alan sporcular, kar yığınlarını branda ve el arabalarına doldurarak saha dışına taşıdılar.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.