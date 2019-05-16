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Gazeteci Yavuz Donat'tan HATSO'ya ziyaret

Hakkari’de çeşitli ziyaretlerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş’ı makamında ziyaret etti.

Hakkari'de çeşitli ziyaretlerde bulunan Sabah Gazetesi Yazarı Yavuz Donat, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası (HATSO) Başkanı Servet Taş'ı makamında ziyaret etti.


Hakkari'ye 3-4 yılda bir ziyarette bulunan Gazeteci Yavuz Donat, HATSO Başkanı Servet Taş'a yaptığı ziyarette, doğası ve tabiat güzellikleriyle kendisinde ayrı bir yeri olan Hakkari'ye vakit buldukça gelmek istediğini, Hakkari şehrinin kalkınması için geçmişte olduğu gibi şimdi de gazetelerdeki köşe yazılarında her zaman kaleme alacağını söyledi.


Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Servet Taş ise, Gazeteci Donat'a Hakkari ziyaretlerinden dolayı teşekkür etti. Hakkari'nin ekonomik ve sosyal başta olmak üzere genel sorunlarını Gazeteci Yavuz Donat'la paylaşan Taş, ileriki zamanlarda Donat'ı tekrar kentte görmekten memnuniyet duyacaklarını belirtti.

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