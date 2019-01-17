Gazetecilerden Başsavcı Mustafa Balık'a ziyaret

Hakkari'de görev yapan gazeteciler, Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık'ı makamında ziyaret etti.

İldeki gazeteciler, Başsavcı Mustafa Balık ile sohbet ederek, geçmişten günümüze Hakkari'nin zor şartları, huzur ve güven ortamının sağlanmasıyla birlikte yaşananlar hakkında bilgi verdiler. Yaşadıkları sıkıntılı dönemleri ve çektikleri zorlukları da anlatan gazeteciler, huzurun sağlanmasıyla birlikte birçok zorluğu anlattıklarını söylediler.

Hakkari'nin her geçen gün geliştiğini ve yeni iş yerlerinin açıldığını, protokol üyelerinin halkla iç içe olduğunu ve bundan dolayı da halkın çok memnun olduğunu ifade eden gazeteciler, emeği geçen herkese teşekkür ettiler.

Hakkari'nin her yönüyle çok iyi tanıtılması gerektiğini belirten Başsavcı Mustafa Balık ise, “Hakkari gerçekten güzel bir ilimiz. Eskiden basında buralar hep yanlış tanıtılmış ama öyle bir yer değil Hakkari. Ben burada görev yapmanın mutluluğunu yaşıyorum. Buradaki güzellikleri herkesin gelip görmesini istiyorum. Hakkari gerçekten insanlarıyla doğasıyla muhteşem bir yerdir” dedi.