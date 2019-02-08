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Gazetecilerden KOSGEB Müdürü Gür'e ziyaret

Hakkari’de görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, KOSGEB Müdürü Cihat Gür’ü makamında ziyaret etti.

Hakkari'de görev yapan yerel ve ulusal medya temsilcileri, KOSGEB Müdürü Cihat Gür'ü makamında ziyaret etti.


Kentte çalışan yerel ve ulusal medya temsilcileri, KOSGEB Hakkari Müdürlüğü görevine gelen Cihat Gür'ü makamından ziyaret ederek, ‘hayırlı olsun' dileklerinde bulundular. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Müdür Gür, kurumun çalışmaları hakkında bilgi verdi. 2014 yılından beri Hakkari'de kurum olarak faaliyet gösterdiklerini ifade eden Gür, bugüne kadar girişimcilik destek programı, genel destek programı, KOBİGEL (KOBİ Gelişim Destek Programı), kredi faiz destek programı uyguladıklarını söyledi. 2019 yılı itibarıyla Girişimcilik Destek Programının, Girişimciliği Geliştirme Destek Programı olarak revize edildiğini hatırlatan Gür, Genel Destek Programının da İşletme Geliştirme Destek Programı olarak revize edildiğini kaydetti.


2015 yılından beri Hakkari genelinde yaklaşık 5 bin kişinin uygulamalı girişimcilik eğitimleri kapsamında girişimcilik belgesi aldığına vurgu yapan Gür, 120 işletmenin de girişimcilik destek programından yararlandığını söyledi. KOSGEB'in 2018 yılında Hakkari genelinde 2 milyon TL'lik hibe desteği verdiğini dile getiren Gür, şu andaki aktif destek programlarının ‘İşbirliği Güç Birliği' destek programı ve gelecek destek programları çağrılarıyla işletme ve girişimcilerin yanında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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