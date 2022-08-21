Gebze Belediyesinden Hakkari'ye cami

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Kocaeli'nin Gebze Belediyesinin "kardeş belediye" olarak ilan ettiği Hakkari'nin Durankaya beldesinde yaptıracağı cami ve taziye evinin temel atma törenine katıldı.

Durankaya beldesi Yeni Mahalle Dağsu semtinde temeli atılan cami ve taziye evi programı, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başladı. Hakkari Valisi ve Belediye Başkanı Vekili İdris Akbıyık, kentte her alanda gelişmelerin yaşandığını söyledi. Temelini atacakları cami ve taziye evinin hayırlı olması temennisinde bulunan Vali Akbıyık, emeği geçen başta Gebze Belediye Başkanı olmak üzere herkese teşekkür etti. Akbıyık, "Hakkari tarihinin en büyük oluşumunu, kalkınmasını, gelişmesini ve hizmetini yaşıyor. Cumhurbaşkanımızın Hakkârilere verdiği değer, bizlere tanımış olduğu pozitif ayrımcılık ve bakanlarımızın desteği ile inanılmaz hizmetler yapılıyor. Hakkari gelişiyor, kalkınıyor, dönüşüyor. Hakkari'nin eski imajı bitti. Terör inşallah önümüzdeki günlerde tam manasıyla gündemimizden çıkacak ve artık Hakkari yapılan hizmetlerle, festivaleler, organizyonlarla anılıyor. Hakkari'de çok güzel hizmetler hayata geçiyor. Yüksekova'da şu anda 3 bin 300 TOKİ konutumuz vatandaşımızın hizmetine sunuldu. Organize sanayi bölgesi bakanlık tarafından kabul edildi. Eğitimden gerçekten çağ atladık. Bunu bütün samimiyetimle ifade edeyim. Tüm göstergeler ortada, ilk geldiğimizde Hakkari yurt dışı Türklerden sonra 82. sıradaydı. Tarihinden ilk defa geçen yıl 19 öğrencimiz tıp fakültesini kazandı. Bu sene de 25 öğrencimiz tıp kazandı. Hakkari merkezden 16 öğrencimiz var. Bunların içinde Durankayalı ve Şemdinlili öğrencimiz var. Yine tarihinden ilk defa yurt dışına öğrenci gönderdik. 43 tane okul yaptık. Öğretmen evleri yaptık. Eğitim hem nitelik hem de nicelik olarak değişiyor. Artık çocuklarımız terörle, şiddetle anılmayacak. Hepsi inşallah bu ülkede söz sahibi, doktor, mühendis, bilim adamı ve yönetici olacaktır" dedi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise vatan toprağını neresi olursa olsun kendileri için değişmediğini ifade etti. Başkan Büyükgöz, "Gebze, Türkiye Cumhuriyetinin ihracatının yüzde 16'sını gerçekleştiren bir ilçe. Türkiye'nin 81 vilayetinden insanların yaşadığı bir ilçedir. Burayı ilk ziyaretimden değerli başkana ne yapalım diye alternatifler sununca. Sunduğu teklifler arası bir tanesi de taziye evi ve cami olunca dedik ki kubbede bir hoş seda bırakmak istiyorsak, o da nihayetinde inancımızın mihmandarlığını yapan o mekanlar bizim için ön tercih olarak o masaya geldi. Çünkü bir İslam medeniyetini nerede olduğunu anlamak istiyorsanız bir kente, bir şehre ve bir köye gittiğinizde orada önce o köyün semasından bir minare uzanıyor mu diye arayış yapıyorsunuz. Eğer o köyde bir minarenin varlığını görüyorsanız orası bir İslam beldesi ve orası Müslümanların yaşadığı bir şehirdir. Dolayısıyla burada emin olarak selam verebilirim ve emin olarak insanlardan muamele görebilirim duygusunu içinize yerleştirmiş oluyordunuz. Bugün burada o mabedin, o taziye evinin temel atma törenine geldik. İnşallah Allah Durankaya halkı sağlıklı, huzurlu bir şekilde yaşamayı kısmet eder. Cami ve taziye evinin yapımında emeği geçen herkse ayrı ayrı teşekkür ederim" şeklinde konuştu.

Durankaya Beldesi Belediye Başkanı İsmail Demirci ise görevi geldiği günden beri beldesi için gece gündüz demeden çalıştığını ve bundan sonra da çalışacağını söyledi. Başta Gebze Belediye Başkanı olmak üzere Gebze halkına ve tüm katılımcılara teşekkür eden Başkan Demirci, Durankaya beldesinin hizmetin en iyisine layık olduğunu belirtti.

Konuşmaların ardından protokol üyeleri Yeni Mahalle Dağsu semtinde yapılacak cami ve taziye evinin temeli atıldı.