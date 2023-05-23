Din Öğretimi Genel Müdürlüğünün lise ve ortaokul öğrencileri arasında düzenlediği ‘Genç Hafızlar Hafızlık Yarışması'nın bölge finali Hakkari'de yapıldı.

Milli Eğitim Bakanlığı Din Öğretimi Genel Müdürlüğü koordinesinde, imam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liseleri arasında her yıl düzenlenen “Kur'an-ın Genç Muhafızları” hafızlık bölge finali, Hakkari İl Milli Eğitim Müdürlüğü organizasyonunda Merkez Ulu Camii'nde yapıldı. Hakkari, Diyarbakır, Şırnak, Van ve Bitlis illerinden 10 öğrencinin katılım sağladığı yarışma, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Burada konuşan Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, “Milletimiz, tarihi boyunca hafız yetiştirmek için büyük gayret göstermiş; müesseseler ve vakıflar ihdas etmiş. Bugün de Milli Eğitim Bakanlığımız, her yıl geleneksel hale getirdiği güzel bir program için burada toplandık. Bu manevi atmosfer içerisinde aranızda bulunmaktan çok mutlu oldum. Hafızlık okullarımız sayesinde, hafızlık eğitimi alan çocuklarımızın örgün eğitimden de geri kalmamaları için başarılı bir model oluşturuldu. Bugün, burada bu okullarımızın da meyvelerini topluyoruz. Hakkari'miz, hafızlık açısından önemli bir merkez ve kuvvetli bir geleneğe sahip. Bu şehirde yüzyıllar boyunca hafızlar yetişmiş, bundan sonra da yetişmeye devam edecek. Hafız öğrencilerimizi tebrik ediyor, onlara destek veren ailelerine, eğitmenlerine ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

MEB Din Öğretimi Genel Müdürlüğü Daire Başkanı İhsan Erkul ise 40 yılı aşkın süredir bu yarışmaların tertip edildiğini ifade ederek, "Bugün Hakkari'de, Genç Muhafızlar Yarışmasının bölge finalini icra ediyoruz. Genel müdürlük olarak bu yarışmayı Hakkari'de planladık. Burada finallere kalan öğrencilerimiz, Allah'ın izniyle Kur'an sesleriyle adeta gönüllerimizi fethedecekler. Öğrencilerimizin her birini ayrı ayrı tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Yapılan konuşmaların ardından Jüri Komisyon Başkanı İl Müftüsü İsmail Fakirullah, komisyon üyeleri Kur'an Kursu Öğreticisi Enver Kaya, Din Hizmetleri Uzmanı Devlet Cindioğlu, Vaizler Savaş Tokgöz ve M. Arif Çiftçi gözetiminde yapılan yarışmada ortaokul kategorisinde Bitlis-Tatvan S. Alparslan İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Yusuf Şalumlu, lise kategorisinde ise Diyarbakır Kayapınar M.A. Ersoy AİHL öğrencisi Ramazan Çalışkan 1. oldu. 1. olan öğrencilerin Kütahya Tavşanlı'da düzenlenecek olan Türkiye finaline katılacakları belirtildi.