Genç kızların pişirdiği lavaş ekmeğine rağbet

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde genç kızların tandırda pişirdiği lavaş ekmeği büyük rağbet görüyor.

Köylerde kadınlar tarafından pişirilen lavaş ekmekleri, son yıllarda şehir merkezinde de rağbet görmeye başladı. Son zamanlarda artan tandır ekmeği fırınlarında çalışan kızlar da hem aile bütçelerine katkı sağlıyorlar, hem de işlerini severek yaptıklarını ifade ediyorlar. Ayrıca kadın elinin değdiği ekmeğin tadının başka olduğunu belirten kadınlar, şehir dışından da sipariş aldıklarını söylediler.

Lavaş ekmeği pişirmenin çok zahmetli bir iş olduğunu belirten fırın sahibi Yasin Ağralı, “Ben ve yanımda çalışan elemanlarım, hijyenik bir ortamda ekmeklerimizi tandırda pişirip, müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz. Yüksekova'da yıllardır bu işi yapıyorum. Çoğu zaman İstanbul, Ankara ve İzmir gibi büyük şehirlerden de sipariş alıyoruz. Sipariş aldığımız yerlere ekmeğimizi paketleyip kargoyla gönderiyoruz. Sabah saat 06.00'da hamuru yaptıktan sonra akşam saatlerine kadar çalışıyoruz. Pişirdiğimiz ekmeğe yoğun talep olduğundan dolayı bazen yetiştiremiyoruz" ifadelerini kullandı.