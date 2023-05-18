Genç müdür yardımcısı kadın evinde ölü bulundu

Alınan bilgilere göre olay, Sümbül Mahallesi'ndeki Tekser Konutlarında meydana geldi. Hakkarili olan ve tek başına ikamet eden Öğretmenevi Müdür Yardımcısı Miran Altürk'ten ailesi ve arkadaşları haber alamayınca polis ekiplerine bilgi verdi. Eve giden polis ekipleri, Altürk'ü hareketsiz bulunca hemen sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil Sağlık ekipleri, yaptıkları incelemede genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Polisin olay yerindeki incelemesinin ardından genç öğretmenin cenazesi Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Bekar olan Müdür Yardımcısı Altürk'ün ölümüyle ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.