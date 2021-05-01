Hakkari'de gençlik hastalığına yakalanan yavru köpek, tedavi altına alındı.

Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, bir şantiyede halsiz olan bir yavru köpeğin bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçti. Bulunduğu noktada ilk müdahalesi yapılan yavru köpek, daha sonra belediye kliniğine getirilerek tedavi altına alındı. Muayenesi yapılan yavru köpeğin gençlik hastalığına yakalandığını teşhis konularak, müşahede altına alındı.

Hakkari'de onlarca hayvanı sağlıklarına kavuşturan veteriner ekipleri, duyarlı vatandaşların ihbarlarını anında değerlendirdiklerini belirterek, bu duyarlılıktan dolayı Hakkarili vatandaşlara teşekkür ettiler.