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Gençlik merkezi Siyer-i Nebi yarışması düzenledi

Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından “Siyer-i Nebi” yarışması düzenlendi.


Hakkari Gençlik ve Spor İl Müdürlüğüne bağlı Gençlik Merkezi tarafından TOBB Hüseyin Çelik Anadolu İmam Hatip Lisesinde düzenlenen Siyer-i Nebi yarışmasına 250 öğrenci katıldı. SODES projesi kapsamında "Kültür Sanatla Güçlü bir Geleceğe" projesi kapsamında düzenlenen yarışmada Süleyman Dama tarafından kaleme alınan “İnsanlık Sana Hasret Sultanım” adlı Peygamber Efendimiz'in (SAV) hayatını konu alan romanın içeriği ile ilgili sınav düzenlendi. Sınavda dereceye girecek olan ilk 3 öğrenciye önümüzdeki günlerde kente davet edilecek olan romanın yazarı Süleyman Dama tarafından çeyrek altın verilecek.

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