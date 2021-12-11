Gençlik merkezinden okullarda farklı etkinlikler

Hakkari Gençlik Merkezi üyeleri, "Merkezim Her Yerde" projesi ile çocuklara ulaşmaya devam ediyor. Yürütülen proje kapsamında aralarında İl Gençlik Merkezi Müdürü Şemsettin Uçar ve Gençlik Merkezi Şube Müdürü Nevzat Yılmaz'ın da bulunduğu gençlik merkezi ekipleri, Şemdinli ilçesine bağlı iki köyde çocuklarla bir araya geldi. Düzenlenen etkinlikte çocuklar; çuval, yumurta, yüz boyama, tiyatro gösterimi gibi kültür ve sportif faaliyetlerle tanışarak unutulmaz bir gün yaşadılar.

Proje hakkında bilgi veren Gençlik Merkezi İl Müdürü Uçar, "Gençlik merkezi liderlerimiz ve gönüllülerimizle birlikte Şemdinli ilçemizde bulunan iki köyümüzü ziyaret ettik. Çocuklarla güzel vakit geçirdik ve çocuklara projenin amacını anlatarak, faaliyetlerimiz hakkında bilgi verdik. Bundan sonra köy ziyaretlerimiz tüm hızıyla devam edecektir" dedi.