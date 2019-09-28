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Gençlik merkezinin gönüllü gençlerden örnek davranış

Hakkari Gençlik Merkezi gönüllü gençleri kütüphane yenileme, kırtasiye malzemesi dağıtımı, okul duvarlarına resim çizme, yüz boyama, balon etkinliği düzenleyerek örnek bir davranış sergiledi.


Hakkari Gençlik Merkezi Gönüllü Gençleri ve Damla Gönüllüleri ile birlikte “Bir Gülüş Bin Umut” adlı projesi kapsamında Hakkari -Çukurca yolu üzerinde bulunan Üzümcü İlkokulunda, kütüphane yenileme, kırtasiye malzemesi dağıtımı, okul duvarlarına resim çizme, yüz boyama, balon dağıtma ve anasınıfı öğrencilerine çeşitli oyuncaklar dağıttı. Üzümcü İlkokulu yönetimi, veliler ve öğrenciler ise gönüllü gençlere bu güzel etkinlikten dolayı teşekkür ettiler.

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