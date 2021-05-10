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Göçerlerin renkli yolculuğu

HAKKARİ (İHA) – Hakkari’nin Derecik ilçesinde 3 gün önce yola çıkan göçerler, yayla yolunda havadan görüntülendi.

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Derecik ilçesinde 3 gün önce yola çıkan göçerler, yayla yolunda havadan görüntülendi.


Derecik ilçesine bağlı köylerde çiftçilik yapanlar, yayla mevsiminin başlamasıyla hayvanlarıyla yaklaşık 6 ay kalacakları Yüksekova yaylalarına doğru yola çıktı. Derecik'ten Yüksekova ilçesine gelen göçerlerin ovadaki sarıçiçeklerle bürünmüş yolda ilerlemeleri adeta mest etti. 3 gündür Derecik'ten yaya Yüksekova'ya geldiklerini belirten Cihan Onat, “Biz Irak sınırında bulunan Derecik ilçesinden geliyoruz. 3 gündür yoldayız. Şimdi biraz dinleyip Kadıköy tarafına gideceğiz. Oradan da yaylaya çıkacağız ve 6 ay boyunca da orda kalacağız. 6 ay boyunca orda koyunlarımıza bakacağız. Orada koyunlarımızı sağacağız, peynirimizi yapacağız. Bizde geçimimizi böyle yapıyoruz. Zor ama mecburuz evimize bakmak zorundayız” dedi.

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