İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle
2019 Yerel Seçim Sayfası için tıklayın.

Göçmen kuşlar Yüksekova'da mola verdi

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde ağaç dallarında konaklayan kuş sürülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde çarşı merkezinde ağaç dallarında konaklayan kuş sürülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.


Cengiz Topel Caddesi'nde refüjdeki ağaçlarda konaklayan kuş sürülerini görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi. Baharın geldiğinin habercisi olan “Akkuyruksallayanlar” türü kuşlar, ağaçların dallarına konarak doyumsuz bir manzara otaya çıkarttı.


Akkuyruksallayanlar hakkında bilgi veren Yüksekova Belediyesi Veterineri Hekim Kaçan, “Bu sene ilkbahar her ne kadar geç gelse de sayısız kuş türü şimdiden gelmeye başladı. Bilindiği gibi ilçemiz yabani kuşların göç yollarından biri. Binlerce kuş türü nehil sazlığında dinlenip besleniyor. Bu sene gelen ilk kuşlardan biride akkuyruksallayan kuşu. Aslında ilçemiz için bir nevi baharın müjdeleyicisi olma özelliği de taşıyan bu kuş türü ilçe merkezinde mola verirken çok güzel bir görüntü ortaya çıkarttı” dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.