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Göçük altında kalan yavru köpekler kurtarıldı

Hakkari’de yıkılan harabe evin altında kalan anne köpek ile yavruları, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.

Hakkari'de yıkılan harabe evin altında kalan anne köpek ile yavruları, Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından kurtarıldı.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yemleme çalışmalarının yanı sıra zorda kalan ve yaralanan sokak hayvanlarını kurtarmaya devam ediyor. Dağgöl Mahallesi'ndeki duyarlı vatandaşların ihbarı üzerine harekete geçen Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü ekipleri, yıkılan harabe evin altında kalan başıboş sokak köpeği ve yavrularını 2 saatlik uğraş sonucunda kurtarıldı.


Hakkari Belediyesi Sokak Hayvanları Yaşatma Rehabilitasyon Merkezine getirilen ve burada Veteriner Hekim Faysal Cindioğlu ve ekibi tarafından köpek ile yavruları sağlık taramasından geçirildi.

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