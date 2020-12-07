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Golazüryan Hakkari halkına kazandırılacak

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, yapımı devam eden kafe, restoran, yürüyüş yolu ve bisiklet yolu, çocuk oyun alanları ve dinlenme alanlarının bulunacağı Golazüryan Sosyal Tesis Projesi inşaat çalışmalarını denetledi.


Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Golazüryan Göleti'ndeki çalışmaları yerinde denetleyerek, çalışmalar hakkında Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hamit Zibek'ten bilgi aldı. Vali Akbıyık,"Belediye olarak 2020-2023 değişim ve dönüşüm programları kapsamında 25 projemiz hayata geçiriliyor. ilk yılımızda bunun yüzde 50'sini gerçekleştirdik. işte onlardan bir tanesi ziyaret ettiğimiz Golazüryan göleti burada yaklaşık 8 bin metre kare alanda yürüme yolları, bisiklet yolları, gölün bakım ve onarımı ile kafeteryası ile güzel bir sosyal tesis dinlenme regülasyon alanı oluşturuyoruz" dedi.

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