Golazüryan tesisleri yöre halkının gözde mekanı oldu

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Daire Başkanı Suna Üstüner ile birlikte 2020-2023 Hakkari Değişim ve Dönüşüm Programı kapsamında yapım çalışmaları devam eden Golazüryan Sosyal Tesisinde incelemelerde bulundu. İçerisinde çocuk oyun alanı, kafeterya, kent mobilyaları, bisiklet ve yürüyüş yolu bulunan tesiste aileleriyle birlikte Sümbül Dağı manzarasına karşı güzel vakit geçiren ve burada hatıra fotoğrafı çektiren vatandaşlarla bir araya gelen Vali Akbıyık ve beraberindekiler, onlarla birlikte hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Akbıyık, mutlu anlarını ölümsüzleştirmek adına tesiste hatıra fotoğrafı çektiren Seyran ve Menav çiftine ömür boyu mutluluklar dileyerek, çiftle beraber hatıra fotoğrafı çektirdi.

Vali Akbıyık, Hakkari'de başlattığı ‘Bir Kitap Bir İnsan' kampanyası kapsamında karşılaştığı her çocuğa kitap hediye ederek okumaya teşvik ederken, bugüne kadar 20 bine yakın kitap dağıtıldığı belirtildi.